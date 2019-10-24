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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Mütercim ne demek? Mütercim atamaları için aranan şartlar neler?

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Mütercim ne demek? Mütercim atamaları için aranan şartlar neler?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli mütercim alımı ilanı yayımladı. İlanın ardından mütercim kelimesinin anlamı ve görevleri gündeme geldi. Peki, mütercim nedir? Sözleşmeli mütercim-tercüman atanmak için aranan nitelikler nelerdir? Mütercim-tercüman olarak göreve başlayan personel hangi görevler yapmaktadır?

Mütercim bir başka adıyla tercüman, bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir.

a) Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Atanmak İçin Aranan Nitelikler Nelerdir?

Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun belirleyeceği özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak ve en az B düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Not: Özel kanunlarında yaş haddine ilişkin özel hüküm bulunan haller dışında, 65 yaşını bitirmiş olanlar sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. Sözleşmeli çalıştırılmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

b) Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Olarak Göreve Başlayan Personel Hangi Görevleri Yapmaktadır?

Haber çevirileri yapmak,
Kendisine verilen diğer çevirileri yapmak,
Görevlendirildiği takdirde, yabancı konukların bulunduğu toplantı ve seyahatlerde tercümanlık ve mihmandarlık yapmak,
Yazılı metinlerin yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile çevrilmesi kapsamında birimin yazışmalarını yürütmek, bu bağlamda gerekli metinlerin iki yönlü çevirisini yapmak,
Birim Sorumlusunun verdiği benzeri diğer görevleri yapmak.

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