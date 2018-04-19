Murat Boz sevenleriyle buluşuyor
Şarkıcı Murat Boz, 20 Nisan Cuma günü İstMarina Alışveriş Merkezi’nde düzenlenecek konserde hayranlarıyla bir araya gelecek.
'Aşkı Bulamam Ben', 'Maximum', 'Uçurum', 'Şans', 'Hayat Sana Güzel', 'Aşklarım Büyük Benden' ve 'Janti' albümleri ile büyük başarı yakalayan Murat Boz, sevenlerine müzik ziyafeti yaşatacak.
Saat 20.00’de başlayacak konser, ücretsiz olarak gerçekleşecek. Konser alanına girişler ise 18.45 itibarıyla başlayacak.
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