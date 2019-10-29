Murat Boz ile Aslı Enver' in ayrılması üzüldüm!
Ömür Gedik, geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs Concorde Otel'de sahne aldı.
Sahne öncesi basın mensupları ile sohbet eden Ömür Gedik ” Ben Kıbrıs’ı yavru vatan olarak değil, ana vatan olarak görüyorum. İstanbul alınmasın ama Kıbrıs’taki sahnelerim daha iyi geçiyor." dedi.
Murat Boz ile Aslı Enver’in ayrılmasıyla ilgili konuşan Gedik " Biz evlenirler diye düşünüyorduk ama onlar ayrılmış. Ben buna çok üzüldüm. Bu ayrılığa inanmak istemiyorum" dedi.
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