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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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05.01.2019 - 16:59, Son GÃ¼ncelleme:

Seni unutmadÄ±k Mahmut Hoca

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Seni unutmadÄ±k Mahmut Hoca

GeÃ§en yÄ±l hayatÄ±nÄ± kaybeden sinema ve tiyatro sanatÃ§Ä±sÄ± MÃ¼nir Ã–zkul, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n birinci yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle anÄ±ldÄ±.

Ã–zkul'un kÄ±zÄ± GÃ¼ner Ã–zkul, sanatÃ§Ä±nÄ±n BakÄ±rkÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki kabri baÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende, "BugÃ¼n babamÄ±z aramÄ±zdan ayrÄ±lalÄ± bir yÄ±l oldu. BabamÄ±z diyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ o hepimizin babasÄ±ydÄ± ve onu anmak iÃ§in ailece toplandÄ±k." dedi.

KÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken BakÄ±rkÃ¶y'e akraba ziyaretine geldiklerinde babasÄ±nÄ±n "Bak paÅŸa deden orada yatÄ±yor." diyerek mezarlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸini ifade eden Ã–zkul, "O zamanlar hiÃ§ aklÄ±ma gelmezdi Ã¶lÃ¼mÃ¼n ne olduÄŸu ve bir gÃ¼n kÄ±zÄ±ma benim de bu taÅŸÄ± gÃ¶sterip 'Bak deden orada yatÄ±yor' diyeceÄŸim de aklÄ±mÄ±n ucundan geÃ§mezdi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ã–zkul, babasÄ±nÄ±n kabrini dÃ¼zenleyen BakÄ±rkÃ¶y Belediyesi'ne teÅŸekkÃ¼r ederek, "BakÄ±rkÃ¶y'Ã¼n haylaz Ã§ocuÄŸu evine dÃ¶ndÃ¼. Babam ve arkadaÅŸlarÄ±, canlandÄ±rdÄ±klarÄ± karakterler ve bize aÅŸÄ±ladÄ±klarÄ± deÄŸerlerle sonsuza dek kalbimizde yaÅŸayacaklar." diye konuÅŸtu.
BakÄ±rkÃ¶y Belediye BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent KerimoÄŸlu da TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n yetiÅŸtirdiÄŸi Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸer olan MÃ¼nir Ã–zkul'u Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n birinci yÄ±lÄ±nda anmak iÃ§in bir araya geldiklerini sÃ¶yledi.

MÃ¼nir Ã–zkul'un BakÄ±rkÃ¶y'den yetiÅŸen Ã§ok sayÄ±daki sanatÃ§Ä±dan biri olduÄŸunu dile getiren KerimoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Bir kez daha deÄŸerli sanatÃ§Ä±mÄ±zÄ± saygÄ±yla, Ã¶zlemle ve bÃ¼yÃ¼k bir sevgiyle anÄ±yoruz. Ona olan Ã¶zlemimiz her geÃ§en yÄ±l daha da artÄ±yor. TÃ¼rkiye'de sinema yaparken emeÄŸin, sevginin, kardeÅŸliÄŸin ve ailenin deÄŸerini bize en iyi anlatan sanatÃ§Ä±lardan biriydi. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

KerimoÄŸlu, BakÄ±rkÃ¶y'de doÄŸup bÃ¼yÃ¼yen ve TÃ¼rkiye'nin yetiÅŸtirdiÄŸi en Ã¶nemli sanatÃ§Ä±lardan biri olarak MÃ¼nir Ã–zkul'u yad etmeye devam edeceklerini sÃ¶zlerine ekledi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Kur'an-Ä± Kerim okunarak dua edildi. Anma tÃ¶renine, sanatÃ§Ä±nÄ±n ailesinin yanÄ± sÄ±ra sanatÃ§Ä± dostlarÄ± ve sevenleri katÄ±ldÄ±.Â  Hababam SÄ±nÄ±fÄ± serisindeki Ã–zel Ã‡amlÄ±ca Lisesi'nin tatlÄ± sert mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± "Kel Mahmut" tiplemesiyle tanÄ±nan, aldÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sayÄ±da Ã¶dÃ¼lÃ¼n yanÄ± sÄ±ra 1998'de KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan "devlet sanatÃ§Ä±sÄ±" unvanÄ± verilen MÃ¼nir Ã–zkul, 5 Ocak 2018'de 93 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.Â

FOTOÄžRAF: HÃœRRÄ°YET ARÅžÄ°V

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