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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.04.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Muhsin Ertuğrul anısına

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Muhsin Ertuğrul anısına

Sinema ve tiyatro yönetmeni, oyuncu, çevirmen Muhsin Ertuğrul, kurucusu olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından vefatının 40. yılında anıldı.

Anma töreni Muhsin Ertuğrul'un Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan kabri başında gerçekleştirildi. Burada, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur konuşma yaptı.

Uygur'un ardından tiyatro sanatçıları Emin And, Ümit Denizer, Aslı Şahin ve Selçuk Yüksel'in konuştuğu tören, Muhsin Ertuğrul’un sevenlerinin mezara karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Törene, Şehir Tiyatroları Müdür Yardımcıları Ceyhun Ünlü, Mehmet Karaosmanoğlu, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Kubilay Karslıoğlu, Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nu temsilen Didem Germen, sanatçılar Uğurtan Atakan, Hakan Güner, Caner Çandarlı, Can Kolukısa, Serdar Orçin, Onur Demircan, Şehir Tiyatroları çalışanları, tiyatro ve sinema sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve konuklar katıldı.

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