Muhammara nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Pratik muhammara tarifi

Hafta sonu kahvaltÄ±larÄ±nda sÄ±klÄ±kla tercih edilmeye baÅŸlayan, ceviz ve peynirin muhteÅŸem uyumunu yansÄ±tan muhammaranÄ±n nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± son gÃ¼nlerde merak ediliyor. Kafkaslara Ã¶zgÃ¼ bir kahvaltÄ±lÄ±k olan muhammaranÄ±n nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve tarifini merak eden vatandaÅŸlar, en gÃ¼zel muhammara tarifini araÅŸtÄ±rÄ±yor. Ä°ÅŸte,Âmuhammara tarifi ve malzemeleri...

MUHAMMARA NASIL YAPILIR?

KarnÄ±nÄ±z aÃ§ ve kahvaltÄ± yapmak istiyorsunuz ama Ã§ok vaktiniz mi yok? Ya da ailece uzun bir aradan sonra toplandÄ±nÄ±z ve kahvaltÄ± mÄ± yapacaksÄ±nÄ±z? O halde muhammara tam size gÃ¶re! Muhammara yapÄ±mÄ±nÄ±, malzemelerini ve pÃ¼f noktalarÄ±nÄ± sizler iÃ§in derledik.

MALZEMELER

1 Ã§ay bardaÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ± -Â 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± Ã§ekilmiÅŸ ceviz iÃ§i - 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kimyon - 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± pul biber - 2 diÅŸ sarÄ±msak - 2 kibrit kutusu kadar beyaz peynir - 10-15 adet sandviÃ§ ekmeÄŸi - Domates salÃ§asÄ±

YAPILIÅžI

Ä°lk olarak peyniri geniÅŸ ve derin bir kÃ¢seye koyun ve Ã§atalla ezerek karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Ãœzerine zeytinyaÄŸÄ± ve sarÄ±msaÄŸÄ± ekleyerek karÄ±ÅŸtÄ±rmaya devam edin. Bir sonraki aÅŸamada kimyon ve pul biberi ceviz iÃ§iyle beraber ilave edip, karÄ±ÅŸtÄ±rma iÅŸlemini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼n.

HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z peynirli karÄ±ÅŸÄ±ma 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kadar domates salÃ§asÄ± ekleyin. Son olarak sandviÃ§ ekmeklerinin Ã¼stÃ¼ne sÃ¼rerek servise hazÄ±r hale getirin. Afiyet olsun...

PÃœF NOKTASI

MuhammaranÄ±n daha lezzetli olmasÄ±nÄ± istiyorsanÄ±z cevizleri mutfak robotu yerine havanda ezerek daha iri taneli kalmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n. GÃ¶rselliÄŸe Ã¶nem veriyorsanÄ±z, servise hazÄ±r hale gelen muhammaranÄ±n Ã¼stÃ¼ne nar ekÅŸisi sÄ±kÄ±p maydanoz yapraÄŸÄ± da ekleyebilirsiniz.