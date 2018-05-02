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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

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Keyif
02.05.2018 - 15:26, Son GÃ¼ncelleme:

Muhammara nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Pratik muhammara tarifi

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Muhammara nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Pratik muhammara tarifi

Hafta iÃ§i yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma temposundan dolayÄ± aile ile kahvaltÄ± yapÄ±lamamasÄ± herkesin ÅŸikayetÃ§i olduÄŸu bir durum. Bu durumu hafta sonu telafi etmek isteyen kiÅŸiler, kolayca yapabilecekleri pratik ve bir o kadar da lezzetli kahvaltÄ±lÄ±k tarifleri sorguluyor. Ã–zellikle hafta sonu kahvaltÄ±larÄ± iÃ§in tercih edilen ve malzemeleri yÃ¶reden tÃ¶reye farklÄ±lÄ±k gÃ¶steren muhammaranÄ±n nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tarifini merak eden vatandaÅŸlar, muhammaraÂ  tarifini sorguluyor. Peki, muhammara nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Muhammara yaparken dikkat edilmesi gereken pÃ¼f noktalar neler?

Hafta sonu kahvaltÄ±larÄ±nda sÄ±klÄ±kla tercih edilmeye baÅŸlayan, ceviz ve peynirin muhteÅŸem uyumunu yansÄ±tan muhammaranÄ±n nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± son gÃ¼nlerde merak ediliyor. Kafkaslara Ã¶zgÃ¼ bir kahvaltÄ±lÄ±k olan muhammaranÄ±n nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve tarifini merak eden vatandaÅŸlar, en gÃ¼zel muhammara tarifini araÅŸtÄ±rÄ±yor. Ä°ÅŸte,Âmuhammara tarifi ve malzemeleri...

MUHAMMARA NASIL YAPILIR?

KarnÄ±nÄ±z aÃ§ ve kahvaltÄ± yapmak istiyorsunuz ama Ã§ok vaktiniz mi yok? Ya da ailece uzun bir aradan sonra toplandÄ±nÄ±z ve kahvaltÄ± mÄ± yapacaksÄ±nÄ±z? O halde muhammara tam size gÃ¶re! Muhammara yapÄ±mÄ±nÄ±, malzemelerini ve pÃ¼f noktalarÄ±nÄ± sizler iÃ§in derledik.

MALZEMELER

1 Ã§ay bardaÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ± -Â  1 Ã§ay bardaÄŸÄ± Ã§ekilmiÅŸ ceviz iÃ§i - 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kimyon - 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± pul biber - 2 diÅŸ sarÄ±msak - 2 kibrit kutusu kadar beyaz peynir - 10-15 adet sandviÃ§ ekmeÄŸi - Domates salÃ§asÄ±

YAPILIÅžI

Ä°lk olarak peyniri geniÅŸ ve derin bir kÃ¢seye koyun ve Ã§atalla ezerek karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Ãœzerine zeytinyaÄŸÄ± ve sarÄ±msaÄŸÄ± ekleyerek karÄ±ÅŸtÄ±rmaya devam edin. Bir sonraki aÅŸamada kimyon ve pul biberi ceviz iÃ§iyle beraber ilave edip, karÄ±ÅŸtÄ±rma iÅŸlemini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼n.

HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z peynirli karÄ±ÅŸÄ±ma 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kadar domates salÃ§asÄ± ekleyin. Son olarak sandviÃ§ ekmeklerinin Ã¼stÃ¼ne sÃ¼rerek servise hazÄ±r hale getirin. Afiyet olsun...

PÃœF NOKTASI

MuhammaranÄ±n daha lezzetli olmasÄ±nÄ± istiyorsanÄ±z cevizleri mutfak robotu yerine havanda ezerek daha iri taneli kalmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n. GÃ¶rselliÄŸe Ã¶nem veriyorsanÄ±z, servise hazÄ±r hale gelen muhammaranÄ±n Ã¼stÃ¼ne nar ekÅŸisi sÄ±kÄ±p maydanoz yapraÄŸÄ± da ekleyebilirsiniz.

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