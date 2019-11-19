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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Müfit Can Saçıntı: Ustaların eserlerini okumalıyız

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Müfit Can Saçıntı: Ustaların eserlerini okumalıyız

Yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, bir sanat dalına emek verip bir yerlere gelinmek istenildiğinde yapılması gereken ilk şeyin o alandaki ustaların önemli eserlerinin hemen hemen tamamının okunması gerektiğini söyledi.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin iş birliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen "9. Malatya Uluslararası Film Festivali", film gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor.

Festival kapsamında gerçekleştirilen "Senaryo Atölyesi" programına yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, sinemasever, genç senarist ve yönetmenlerle bir araya geldi.

Saçıntı, Malatya Sanat Sokağı'ndaki Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, genç senarist ve yönetmenlere senaryo yazılırken dikkat etmeleri gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Saçıntı, "Bir sanat dalında emek vermeyi, ürün vermeyi ve bir yere gelmeyi kafaya koyduysak yapmamız gereken ilk şey bizden önceki ustaları, klasikleri, önemli eserlerin hemen hemen hepsini okumamız lazım ama sadece onları okuyarak bir şey olunmaz. Sanat aynı zamanda bir özgünlük istediği için bizden önceki o birikimleri alacağız, onlardan etkilenmeyi bir kenara bırakacağız. Onların rehberliğinde kendi dilimizi kendi yolumuzu oluşturacağız. O alanda kendimiz olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Senaryo yazmak için aynı şeylerin yapılmaması ve özgün olunması gerektiğini aktaran Saçıntı, şunları söyledi: "Aynı 29 harften birbirine benzemeyen yüzlerce ve binlerce roman yazılır. Aynı 29 harf diyebilir misiniz? Onda da 29 harf var bende de. O zaman bence 'İnce Memed'i aynen yazayım. Böyle bir şey olmaz. Bir kombinasyon, permütasyon olayıdır. O 29 harf yan yana gelir kelimeleri, kelimeler yan yana gelir cümleleri, cümleler yan yana gelir paragrafları oluşturur. Senaryo da öyle, bilmem kaç tane karakter olabilir. Yani 3 tane ayrı giysiyi 9 ayrı kişiye kombin yapabilirsiniz."


Saçıntı, sanat yaparken birçok daldan bilgi alınması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Matematik ve müspet bilimler bilmeden iyi sanat yapmanın imkanı yok. Ülkemizde bilinen bir yanlış var. Sözelciler sanatçı, sayısalcılar mühendis olur. Sanatta, matematik de müspet bilimler de çok gereklidir, bilmek durumundayız.

Geometri, kare, dikdörtgen yani senin kadrajın bile dikdörtgen. Açı diyorsun, demek ki matematikle geometriyle alakası var." Konuşmanın ardından Saçıntı, katılımcıların sorularını yanıtladı.

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