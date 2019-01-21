'Mucize' gerçekten mucize oldu
Müzisyen ve akademisyen Salih Dinçel'in yeni single'ı 'Mucize'nin lansmanı IF Performance Hall Beşiktaş'ta yapıldı. Söz ve müziği Grup Gündoğarken’in usta ismi Burhan Şeşen’e ait olan şarkıyı Şeşen ile birlikte seslendiren Dinçel, “Bana Mucize gibi bir hediye verdi” dedi. Şeşen de “Şarkı yeni versiyonuyla Mucize olmuş” yorumunu yaptı.
Salih Dinçel, üçüncü single’ı ‘Mucize’yi IF Performance Hall Beşiktaş’ta verdiği konserle tanıttı. Grup Gündoğarken’in 2000 yılında yayınladığı ‘İstanbul Atina İstanbul’ albümünde yer alan, söz ve müziği Burhan Şeşen’e ait olan şarkı, müzikseverlerle Gürol Ağırbaş aranjesi, Ada Müzik etiketiyle tekrar buluştu. Dinçel’i bu önemli gecede Grup Gündoğarken üyeleri, ailesi ve dostlarının yanı sıra öğrencileri de yalnız bırakmadı.
"BANA MUCİZE GİBİ BİR HEDİYE VERDİ"
Gecede 'Mucize’yi birlikte seslendiren Burhan Şeşen ve Salih Dinçel, şarkının hikayesini de dinleyicilerle paylaştı. Mucize şarkısını küçük yaşlarda ilk duyduğu andan itibaren büyülenmiş bir şekilde dinlediğini belirten Dinçel, “Yıllar sonra Kuzguncuk Sanat’ta bu şarkıyı söylediğimde, daha sonra Burhan Şeşen’in eşi olan tiyatronun sahibi Gizem Duman şarkıyı kaydederek dinletmiş. Tanıştık ve şarkıyı ne kadar sevdiğimi anlattım. ‘Okuyabilir miyim?’ dedim ve o da kabul etti. Bana gerçekten ‘Mucize’ gibi bir hediye verdi. Benim şarkım ancak Mucize gibi bir şarkı olurdu” dedi.
"REPERTUVARA ALMADIĞIMIZ ŞARKIYI BULMUŞ"
Dinçel kadar müziği seven, çalışkan ve saygılı bir insanı çok az tanıdığını anlatan Burhan Şeşen, "Bizim bile repertuvara almadığımız şarkıyı cımbızla ayıklar gibi onca şarkı arasından bulmuş. Gürol Ağırbaş’ın da düzenlemesiyle şarkı bambaşka bir yere gitmiş. Mucize, mucize olmuş gerçekten. Salih’in akademik yönünün de olması beni ayrıca mutlu ediyor” şeklinde konuştu.
Gökhan Şeşen’in henüz 14 yaşında yazdığı ‘Dert Olur’ şarkısında sahnede düet yapan Gökhan Şeşen ve Dinçel, dinleyicilerden büyük alkış aldı.
Dinçel, 2017 yılında ‘İnan’, 2018 yılında da ‘Kahveyi Kim Ismarlayacak’ parçalarını sevenleriyle buluşturmuştu.
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