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Mucize Aşk 2'yi 3 günde 431 bin kişi izledi
Mahsun Kırmızıgül’ün yapıp yönettiği Mucize 2 /Aşk filmi ilk 3 günde 431.028 kişi tarafından izlendi.
8.1 milyon hasılat yapan film, Kırmızıgül’ün kendi yapımları arasında en iyi hafta sonu hasılatına da sahip oldu.
Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York’ta Beş Minare, Vezir Parmağı, Mucize filmlerinden sonra Mahsun Kırmızıgül’ün altıncı filmi olan Mucize Aşk 2, yönetmenin şu ana kadar en iyi açılış yapan filmi oldu.
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