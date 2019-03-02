Mucize 2 Aşk ne zaman vizyona girecek? Vizyon tarihi ertelendi
Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Mucize' filminin devamı niteliğinde olan 'Mucize 2 Aşk'ın vizyon tarihi ertelendi. 1 Mart tarihinde izleyiciyle buluşması beklenen filmin yeni vizyon tarihi, sinemaseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Mucize 2 Aşk ne zaman vizyona girecek?
Yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak senaryosu yazılan Mucize 2 Aşk filmi, TBMM'de kabul edilen "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesinin ardından sinema salonlarında izlenebilecek. İşte, Mucize 2 Aşk'ın belirlenen yeni vizyon tarihi...
"Beyaz Melek", "Güneşi Gördüm", "New York'ta Beş Minare", "Mucize" ve "Vezir Parmağı" filmlerini beyaz perdeye taşıyan yönetmen ve oyuncu Kırmızıgül'ün 6. filmi "Mucize 2 Aşk"ın yeni vizyon tarihi netleşti.
Boyut Film'den Murat Tokat'ın yapımcılığını üstlendiği film, Türkiye'den önce 5 Aralık'ta Avrupa'da sinemaseverlerle buluşacak. Türkiye vizyon tarihi ise 6 Aralık olarak belirlendi.
FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?
"Mucize 2 Aşk" filminin çekimleri İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı. Filmde, Marsilya Meydanı'na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise dönemin havasını hissettirdi.
60’lı yıllarda geçen filmde döneme ait nostaljik kostümler ve klasik arabalar kullanıldı. Yaşanmış gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazılan filmin çekimleri Foça, İzmir ve Kars’ta gerçekleştirildi. 7000 kostümün hazırlandığı film için 4000 metre kare dekor yapıldı ve 7500 yardımcı oyuncu kullanıldı.
MUCİZE 2 AŞK'TA KİMLER ROL ALIYOR?
Mucize 2. Aşk’ta Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Meray Ülgen, Suna Selen, Erol Aksoy, Metin Yıldız, Nazmi Kırık, Zekeriya Karakaş, Hakan Can Kargidanoğlu, Dilek Denizdelen, Berivan Kahraman, Berna Sülün ve Ali Sürmeli, Erol Demiröz, Meral Çetinkaya, Ayda Aksel gibi isimler rol alıyor.
FİLMİN KONUSU
Doğunun bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in dramını ve yaşama tutunma hikayesini ele alan filmin konusu şöyle: "Mızgin ile Aziz, ailelerine haber vermeden yaşadıkları köyü terk edip bilmedikleri bir dünyaya, batıya doğru yolculuğa çıkıyor. Kötülerin ve ön yargılı insanların her yerde var olduğu dünyada sevgi ve bağlılıkla ayakta kalmaya çabalayan Aziz ve Mızgin, hayata tutunmayı, çalışmayı ve dostluğun önemini öğreniyor."
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