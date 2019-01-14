Mucize 2 Aşk ne zaman vizyona girecek?
Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği 'Mucize' filminin devamı niteliğinde olan 'Mucize 2 Aşk'ın vizyona gireceği tarih, sinemaseverler tarafından merakla araştırılıyor. Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı 'Mucize 2 Aşk' filminin çekimleri, geçtiğimiz ekim ayında İzmir'in Foça ilçesinde başlamıştı. Peki, Mucize 2 Aşk ne zaman vizyona girecek?
"Beyaz Melek", "Güneşi Gördüm", "New York'ta Beş Minare", "Mucize" ve "Vezir Parmağı" filmlerini beyaz perdeye taşıyan yönetmen ve oyuncu Kırmızıgül'ün 6. filmi "Mucize 2 Aşk" için geri sayım devam ediyor. Yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak senaryosu yazılan filmde usta oyuncu Erdal Özyağcılar da rol alıyor. İşte, bir devam filmi olan Mucize 2 Aşk'ın vizyon tarihi hakkında bilgi...
"Mucize 2 Aşk" filminin çekimleri İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı. Filmde, Marsilya Meydanı'na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise dönemin havasını hissettirdi.
2014 yapımı "Mucize"nin devam halkası olan filmin 1 Mart 2019 tarihinde gösterime girmesi planlanıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini bir kez daha Mahsun Kırmızıgül üstlenirken, başrolde ise genç oyuncu Mert Turak yer alıyor.
60’lı yıllarda geçen filmde döneme ait nostaljik kostümler ve klasik arabalar kullanıldı. Yaşanmış gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazılan filmin çekimleri Foça, İzmir ve Kars’ta gerçekleştirildi. 7000 kostümün hazırlandığı film için 4000 metre kare dekor yapıldı ve 7500 yardımcı oyuncu kullanıldı.
Mucize 2. Aşk’ta Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Meray Ülgen, Suna Selen, Erol Aksoy, Metin Yıldız, Nazmi Kırık, Zekeriya Karakaş, Hakan Can Kargidanoğlu, Dilek Denizdelen, Berivan Kahraman, Berna Sülün ve Ali Sürmeli, Erol Demiröz, Meral Çetinkaya, Ayda Aksel gibi isimler rol alıyor.
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