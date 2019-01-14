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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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14.01.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Mucize 2 Aşk ne zaman vizyona girecek?

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Mucize 2 Aşk ne zaman vizyona girecek?

Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği 'Mucize' filminin devamı niteliğinde olan 'Mucize 2 Aşk'ın vizyona gireceği tarih, sinemaseverler tarafından merakla araştırılıyor. Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı 'Mucize 2 Aşk' filminin çekimleri, geçtiğimiz ekim ayında İzmir'in Foça ilçesinde başlamıştı. Peki, Mucize 2 Aşk ne zaman vizyona girecek?

"Beyaz Melek", "Güneşi Gördüm", "New York'ta Beş Minare", "Mucize" ve "Vezir Parmağı" filmlerini beyaz perdeye taşıyan yönetmen ve oyuncu Kırmızıgül'ün 6. filmi "Mucize 2 Aşk" için geri sayım devam ediyor. Yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak senaryosu yazılan filmde usta oyuncu Erdal Özyağcılar da rol alıyor. İşte, bir devam filmi olan Mucize 2 Aşk'ın vizyon tarihi hakkında bilgi...

"Mucize 2 Aşk" filminin çekimleri İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı. Filmde, Marsilya Meydanı'na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise dönemin havasını hissettirdi.

2014 yapımı "Mucize"nin devam halkası olan filmin 1 Mart 2019 tarihinde gösterime girmesi planlanıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini bir kez daha Mahsun Kırmızıgül üstlenirken, başrolde ise genç oyuncu Mert Turak yer alıyor.

60’lı yıllarda geçen filmde döneme ait nostaljik kostümler ve klasik arabalar kullanıldı. Yaşanmış gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazılan filmin çekimleri Foça, İzmir ve Kars’ta gerçekleştirildi.  7000 kostümün hazırlandığı film için 4000 metre kare dekor yapıldı ve 7500 yardımcı oyuncu kullanıldı.  

Mucize 2. Aşk’ta Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Meray Ülgen, Suna Selen, Erol Aksoy, Metin Yıldız, Nazmi Kırık, Zekeriya Karakaş, Hakan Can Kargidanoğlu, Dilek Denizdelen, Berivan Kahraman, Berna Sülün ve Ali Sürmeli, Erol Demiröz, Meral Çetinkaya, Ayda Aksel gibi isimler rol alıyor.

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