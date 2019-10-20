Mucize 2: Aşk filmi ne zaman vizyona girecek? Vizyon tarihi belli oldu
Bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in dramını anlatan ve Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, 'Mucize 2/ Aşk' filmin vizyon tarihi belli oldu. Mart ayında izleyiciyle buluşması beklenen filmin vizyon tarihi ertelenmişti. Peki, Mucize 2: Aşk filmi ne zaman vizyona girecek?
Mucize'nin devam filmi olan Mucize 2: Aşk'ta Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu ve Mahsun Kırmızıgül gibi isimler rol alıyor. İşte, Mucize 2: Aşk filminin vizyon tarihi...
Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, "Mucize 2/ Aşk"ın vizyon tarihi 6 Aralık olarak belirlendi. Boyut Film'den Murat Tokat'ın yapımcılığını üstlendiği film, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Türki Cumhuriyetler'de de sinemaseverlerle buluşacak.
FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?
"Mucize 2 Aşk" filminin çekimleri İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı. Filmde, Marsilya Meydanı'na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise dönemin havasını hissettirdi.
60’lı yıllarda geçen filmde döneme ait nostaljik kostümler ve klasik arabalar kullanıldı. Yaşanmış gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazılan filmin çekimleri Foça, İzmir ve Kars’ta gerçekleştirildi. 7000 kostümün hazırlandığı film için 4000 metre kare dekor yapıldı ve 7500 yardımcı oyuncu kullanıldı.
FİLMİN GENEL KONUSU
Doğunun bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in dramını ve yaşama tutunma hikayesini ele alan filmin konusu şöyle: "Mızgin ile Aziz, ailelerine haber vermeden yaşadıkları köyü terk edip bilmedikleri bir dünyaya, batıya doğru yolculuğa çıkıyor. Kötülerin ve ön yargılı insanların her yerde var olduğu dünyada sevgi ve bağlılıkla ayakta kalmaya çabalayan Aziz ve Mızgin, hayata tutunmayı, çalışmayı ve dostluğun önemini öğreniyor."
MUCİZE 2 AŞK'TA KİMLER ROL ALIYOR?
Mucize 2. Aşk’ta Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Meray Ülgen, Suna Selen, Erol Aksoy, Metin Yıldız, Nazmi Kırık, Zekeriya Karakaş, Hakan Can Kargidanoğlu, Dilek Denizdelen, Berivan Kahraman, Berna Sülün ve Ali Sürmeli, Erol Demiröz, Meral Çetinkaya, Ayda Aksel gibi isimler rol alıyor.
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