MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde en iyiler
2019 MTV Avrupa Müzik Ödül Törenine Becky G, Dua Lipa, Rosalía, Halsey, Ava Max ve Mabel’in canlı performansları damga vurdu. Törende, rock efsanesi Liam Gallagher, ilk ‘Rock İkon’ ödülü ile onurlandırıldı.
2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri, Dua Lipa’nın yeni parçası “Don’t Start Now”un uluslararası bir sahnedeki ilk performansı olan özel şovu ile başladı. Gecede, “En İyi Yeni Sanatçı” ve “En İyi Çıkış Yapan Sanatçı” adayları arasındaki Mabel’in “Don’t Push Me” performansı ön plana çıktı.
“2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri” Kazananların Listesi
EN İYİ VIDEO KLİP - Taylor Swift - ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco
EN İYİ SANATÇI - Shawn Mendes
EN İYİ ŞARKI - Billie Eilish - bad guy
EN İYİ İŞBİRLİĞİ - Rosalía, J Balvin - Con Altura ft. El Guincho
EN İYİ YENİ SANATÇI - Billie Eilish
EN İYİ POP SANATÇISI - Halsey
EN İYİ CANLI PERFORMANS - BTS
EN İYİ ROCK SANATÇISI- Green Day
EN İYİ HIP-HOP SANATÇISI - Nicki Minaj
EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK - FKA Twigs
EN İYİ ELEKTRONİK MÜZİK SANATÇISI - Martin Garrix
EN İYİ EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI - Ava Max
EN İYİ DÜNYA SAHNESİ PERFORMANSI – Muse - Bilbao, Spain 2018
EN İYİ GÖRÜNÜM - Halsey
EN BÜYÜK HAYRAN GRUBUNA SAHİP SANATÇI - BTS
EN İYİ AMERİKAN SANATÇI - Taylor Swift
EN İYİ İNGİLİZ SANATÇI - Little Mix
EMA NESLİ DEĞİŞTİRENLER
Alfredo “Danger” Martinez, 33, Mexico
Shiden Tekle, 20, UK
Lisa RanRan Hu, 20, China
Kelvin Doe, 22, Sierra Leone
Jamie Margolin, 17, USA
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