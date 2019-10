MTV Avrupa Müzik Ödülleri adayları belirlendi

Ariana Grande, Billie Eilish, Lil Nas X, J Balvin ve Shawn Mendes’in adaylar arasında yer aldığı 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri için www.mtvema.com adresinden oylama yapılabiliyor.

İşte bu yılın adayları;

EN İYİ VİDEO KLİP

Ariana Grande (Thank u, next)

Billie Eilish (Bad Guy)

Lil Nas X Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

ROSALÍA, J Balvin Con Altura ft. El Guincho

Taylor Swift ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

EN İYİ SANATÇI

Ariana Grande

J Balvin

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

EN İYİ ŞARKI

Ariana Grande (7 Rings)

Billie Eilish (Bad Guy)

Lil Nas X Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

Post Malone, Swae Lee Sunflower

Shawn Mendes, Camila Cabello Señorita

EN İYİ İŞBİRLİĞİ

BTS, Halsey (Boy With Luv)

Lil Nas X, Billy Ray Cyrus (Old Town Road (Remix)

Mark Ronson, Miley Cyrus (Nothing Breaks Like a Heart)

ROSALÍA, J Balvin Con Altura ft. El Guincho

Shawn Mendes, Camila Cabello (Señorita)

The Chainsmokers, Bebe Rexha (Call You Mine)

EN İYİ YENİ SANATÇI

Ava Max

Billie Eilish

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Mabel

EN İYİ POP SANATÇISI

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

EN İYİ CANLI PERFORMANS

Ariana Grande

BTS

Ed Sheeran

P!NK

Travis Scott

EN İYİ ROCK SANATÇISI

Green Day

Imagine Dragons

Liam Gallagher

Panic! At The Disco

The 1975

EN İYİ HIP-HOP SANATÇISI

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj

Travis Scott

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK

FKA Twigs

Lana Del Rey

Solange

twenty one pilots

Vampire Weekend

EN İYİ ELEKTRONİK MÜZİK SANATÇISI

Calvin Harris

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

EN İYİ GÖRÜNÜM

Halsey

J Balvin

Lil Nas X

Lizzo

ROSALÍA

EN BÜYÜK HAYRAN GRUBUNA SAHİP SANATÇI

Ariana Grande

Billie Eilish

BTS

Shawn Mendes

Taylor Swift

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI

Ava Max

Billie Eilish

CNCO

H.E.R.

Jade Bird

Juice WRLD

Kiana Ledé

Lauv

Lewis Capaldi

Lizzo

Mabel

ROSALÍA

EN İYİ DÜNYA SAHNESİ PERFORMANSI

Bebe Rexha Isle of MTV Malta 2019

Hailee Steinfeld Isle of MTV Malta 2018

Muse Bilbao, Spain 2018

The 1975 Lollapalooza Paris Festival 2019

twenty one pilots Lollapalooza Paris Festival 2019