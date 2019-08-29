MSG çalışanları artık sendikalı
MUSİKİ Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’nin (MSG) 45 çalışanı sendikalı oldu.
Geçen yıl başkan seçilen Candan Erçetin, MSG’nin 20’nci yılında 45 çalışanın sendikalı olmasından duyduğu mutluluğu şöyle dile getirdi: “MSG’de çalışan arkadaşlarımızın çalışma koşullarıyla ilgili kurum olarak baştan beri koruduğumuz özenli yaklaşım gereği, onların sadece Türkiye ortalamasının üzerinde maddi koşullara sahip olmasıyla yetinmemiz söz konusu olamazdı. Yeni dönemde birlikte her zamankinden çok ve farklı çalışacağız. Bu yüzden herkesin işine odaklanması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sendikalı arkadaşlarımızı kutluyorum.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle