Mr. Jade çok mutlu!
Mr. Jade, yeni single’ını tamamladı. Şarkıcı, söz ve müziği kendisine ait “Mutluyum” adlı çalışmayı Ramazan Bayramı’nın ilk günü çıkaracak.
Kuzeni İsmail YK ile hazırladığı “Welcome to Turkey” ve Niran Ünsal’la düet yaptığı “Aşk Benim Neyime” şarkılarıyla bilinen Mr. Jade, müzik dünyasındaki iddiasını yeni bir single’la sürdürüyor.
KLİBİ İSPANYA VE BREZİLYA’DA ÇEKTİ
Mr. Jade’nin “Mutluyum” şarkısına çektiği video klip de çok konuşulacak. Şarkıcının yönetmen koltuğunda oturduğu klibin çekimleri İspanya ve Brezilya’da yapıldı. Mr. Jade çekimlerde deniz manzaraları eşliğinde modellerle birlikte kamera karşısına geçti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle