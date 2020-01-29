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Haber Giriş: 29.01.2020 - 10:45,Son Güncelleme:/

Mozart maskelerle anıldı

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Mozart maskelerle anıldı

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment işbirliği ile sahnelenen Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın başrolünde olduğu “Amadeus”un Şubat ayı biletleri de tükendi.

Uniq İstanbul’da sahnelenen oyununun önceki gün gerçekleşen gösteriminde müzisyen Mozart’ın da 264’üncü doğum günü kutlandı. İzleyiciler özel dağıtılan şapka, maskeler ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve efsane müzisyeni andı.

Mozart maskelerle anıldı


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