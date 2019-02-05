Moskova ve Berlin'de Troya

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriMoskova ve Berlin'de Troya
GeriKeyif Moskova ve Berlin'de Troya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
05.02.2019 - 17:02, Son Güncelleme:

Moskova ve Berlin'de Troya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Moskova ve Berlin'de Troya

Devlet Opera ve Balesinin (DOB) 2018'deki en önemli prodüksiyonlarından olan ve yoğun ilgi gören "Troya", dünyaya açılarak Moskova'nın ünlü tiyatrosu Bolşoy'da, ardından da Berlin'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı"nın açılışı, 8 Nisan'da Rusya'nın başkenti Moskova'nın önemli sanat kurumlarından Bolşoy Tiyatrosunda, bale ve operayı buluşturan "Troya" ile yapılacak.

Eserin genel sanat direktörlüğünü yürüten DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan, "Troya"nın DOB için bu sezonun en heyecan verici eserlerinden birisi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri olmayan, yaklaşık 300 kişinin sahne aldığı dev prodüksiyonu gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Karahan, "Temsillerimiz muazzam şekilde devam ediyor. İlk 3 temsilde 3 bin kişilik salon kapalı gişeydi. 6 Şubat'taki temsilimizin biletleri yine tükendi." diye konuştu.


Karahan, seyircinin teveccühünün kendilerini hem çok mutlu ettiğini hem de yüreklendirdiğini söyledi.

"Bolşoy'da ilk kez bir Türk eseri sahnelenecek"

Murat Karahan, "Troya"nın yurt dışında sahnelenmesi için birçok teklif aldıklarını, program dahilinde bunları değerlendireceklerini dile getirdi.
"2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" dolayısıyla iki ülke arasında çeşitli kültürel ilişkilerin kurulacağını anlatan Karahan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun başkanlığında heyetle Moskova'da konuya ilişkin temaslarda bulunduklarını bildirdi.


Karahan, şunları kaydetti: "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında 8 Nisan akşamı Bolşoy Tiyatrosu ana sahnesinde ilk kez bir Türk operası sahnelenecek. 300 kişilik ekiple bir Türk operasını seslendireceğiz. Bizim için bu temsilin değerli bir tarafı daha var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yılın açılışını beraber yapacakları öngörülüyor. Bizim için iki kat daha özel olacak. Çok heyecanlıyız. Bolşoy'daki temsilimiz için çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. "

Daha sonra Berlin'de 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un DOB'un bütün prodüksiyon ve festivallerine büyük destek verdiğini, bunun kendileri için büyük şans olduğunu vurgulayan Karahan, "Bakanımızın destekleriyle nisan sonunda da Berlin'de Troya'yı seslendireceğiz." dedi.
Sanatın ülkelerin "yumuşak güçleri" olması nedeniyle Türk eserlerinin dünyada seslendirilmesinin değer taşıdığını anlatan Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim topraklarımızdan çıkan efsaneleri, hikayeleri, çok sesli bir şekilde, yine bizim toprağımızdan çıkan melodilerle harmanladık. Troya, bunun ilk örneklerinden. Troya'da dünyada hiç örneği olmayan bir şey var. Eserde bale ve opera, dünya tarihinde ilk kez bu kadar eşit şekilde sahnede oluyor. Dünyada yapılmamış bir şeyi Türk operası olarak yapmak, Türk sanatçılar olarak kendi imkanlarımızla yapmak bizim için çok değerli. Dünyaya bu şekilde yüzümüzü göstermek çok kıymetli."

İstanbul'da da seyirciyle buluşacak

Büyük beğeni ve takdir toplayan "Troya"yı, yoğun talep üzerine her ay sahnelemeye çalışacaklarını bildiren Karahan, "Bu sene eseri, İstanbul Opera Festivali'ne götürüyoruz. Yaz aylarında İstanbul'da da izleyicilerimiz sonunda Troya ile tanışacak. İki temsil yapacağız, İstanbullu sanatseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Kanserde erken teşhisin önemli bir örneğiyim"

Evimi, otomobilimi, yazlığımı sattım ama...

Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Hande Yener: Biz alkış bağımlısı zavallılarız