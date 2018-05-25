Morgan Freeman'a taciz suçlaması
Oscar ödüllü sinema oyuncusu Morgen Freeman cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya. CNN'in haberine göre sekiz kadın Oscar ödüllü sinema oyuncusu Morgen Freeman'ı uygunsuz davranış ve cinsel tacizle suçladı.
ABD merkezli haber kanalı CNN'in özel haberine göre en az 8 kadın Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Morgan Freeman tarafından uygunsuz davranışlara veya tacize maruz kaldığını ileri sürdü. CNN muhabirleri tarafından yürütülen araştırma kapsamında 16 kadınla görüşüldü. Görüşülen kadınlardan 8'i aktör tarafından taciz ya da uygunsuz davranışa maruz kaldığını anlattı, diğer 8 kadın ise aktörün söz konusu davranışlarına tanık olduklarını iddia etti.
Habere göre iddia sahibi 8 kadının bir kısmı yaşadıklarını "cinsel taciz”, bir kısmı da "uygunsuz davranış” olarak değerlendirdi. Freeman'ın bedenleri hakkında sık sık yorum yaptığını ve yakışıksız bakışlara maruz kaldığını söyleyen kadınlar kendilerini huzursuz hissettiklerini de ifade etti.
"Kasten yapmadım”
İddialar sonrasında açıklama yapan ünlü aktör ise özür diledi. Freeman açıklamasında "Beni tanıyan ya da birlikte çalıştığım herkes, insanları kasten incitmediğimi ya da onlara huzursuzluk vermediğimi bilir. Bu sebeple kendini huzursuz ya da saygısızlığa uğramış hisseden herkesten özür diliyorum, böyle bir şeyi asla amaçlamadım” dedi.
Freeman yaptığı açıklama dışında konuya ilişkin kendisine ve şirketine yöneltilen soruları yanıtlamadı. Reuters haber ajansı da CNN tarafından öne sürülen iddiaları diğer kaynaklardan henüz doğrulayamadıklarını duyurdu. "Milyonluk Bebek” filmiyle 2005 yılında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan aktör 50 yıllık kariyerinde 100'den fazla filmde rol aldı.
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