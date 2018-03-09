Mona Lisa'nın sırları ortaya çıktı
Leonardo Da Vinci eserleri konusunda dünyada öne çıkan isimlerden Laure Fagnart ‘Leonardo Da Vinci Expo: Dahi İstanbul’da’ sergisi kapsamında sanat tarihinin en gizemli kadını ‘Mona Lisa’nın’ sırlarını açıkladı.
Leonardo Da Vinci ve eserleri konusunda alanınında en yetkin kişisi olarak gösterilen Laure Fagnart, 8 Mart’ta UNIQ Hall Lounge’ta eserlerle ilgili bilinmeyen detayların açıklandığı seminerde sanatseverle buluştu.
Leonardo Da Vinci’nin ‘Mona Lisa’ eseri hakkında en doğru bilgilerin paylaşıldığı seminere ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.
Tablonun betimlemesiyle başlayan seminer Vasari’nin 1568 yılında yaptığı yorumların açıklanmasıyla devam etti. Leonardo Da Vinci eserleri arasında bu eseri nasıl konumlandırdığını da açıklayan Fagnart, eserin başından geçen tüm maceraları paylaştı.
Leonardo Da Vinci tabloları üzerine Roma’da bir kitap da yayınlayan Fagnart; ‘Mona Lisa’ hakkında daha önce hiç duyulmayan ayrıntıları aktararak merak edilen birçok soruyu yanıtladı.
Nisan ortasına kadar sürecek olan “Leonardo Da Vinci Expo: Dahi İstanbul’da” sergisi Pazartesi günleri 12:00-18:00; hafta içi diğer günler 10:00-18:00, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-19:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
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