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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Moda'nın mültecileri

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Moda'nın mültecileri

Almanya’daki Nazi zulmünden kaçıp Kadıköy Moda’ya gelerek Türkiye’de çalışmalarını yürüten Alman bilim insanlarının öyküsünün yer aldığı “Moda’nın Mülteci Alman Profesörleri” kitabı, Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıktı.

 

Yazar Hakkı Bilen’in kaleme aldığı kitap; Almanya’da Adolf Hitler liderliğindeki Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin üniversite ve sanat kurumlarına baskı kurmasıyla birlikte görevden alınan bilim insanlarının Türkiye’ye göçünü anlatıyor.

1500’Ü AŞKIN AKADEMİSYEN TÜRKİYE’YE GELDİ

Kitapta yer alan bilgilere göre, Atatürk’ün 1932 yılında bir üniversite reformu yapılmasını istemesi üzerine, Ord. Prof. Dr. Philipp Schwartz, Prof. Malche ve Dr. Reşit Galip öncülüğünde imzalanan protokol gereği 1500’ü aşkın ordinaryüs profesör, profesör, doçent, asistan, teknisyen bilim insanı ve sanatçı Türkiye’ye mülteci olarak geldi.

Alman akademisyenlerin birçoğu İstanbul Üniversitesinde, Ankara üniversitelerinde, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde, İstanbul Teknik Üniversitesinde, Ankara’daki vekaletlerde, hastanelerde görevlendirildiler.

SOSYAL BİLİMCİLER MODA’DA, HUKUKÇULAR BEBEK’TE

Modanın mültecileri

Sözleşmelerinde üç yılda ders verecek seviyede Türkçe öğrenme mecburiyeti olan Alman profesörler Beyoğlu, Bebek ve Moda semtlerini mesken tuttu. Sağlıkçılar yabancıların yoğun olarak oturduğu Pera’yı (Beyoğlu) ve hastane yakınlığı nedeniyle üniversite çevrelerini; fen bilimcileri, bir kısım edebiyatçılar ve hukukçular Bebek çevresini, çoğunluğu sosyal bilimler alanında olanların ise Moda çevresini seçti.

Yazar Hakkı Bilen de kitabında daha çok sosyal bilimler alanında uzman olan Moda’nın mülteci Alman profesörlerinin soysal yaşamlarını ve anılarını aktarıyor.

ÇOCUKLARI HALEN BURADA YAŞIYOR

1930’lardan 1960’lara dek, sayıca azımsanamayacak, üst düzey akademisyen ve sanatçılardan oluşan bu Alman kolonisinden bazılarının çocukları hayatlarını halen burada sürdürüyor.

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