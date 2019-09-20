Moda ve sanat buluştu
Roman markası Abdi İpekçi’deki yeni mağazasının açılışını Ayça Sarc’ın küratörlüğündeki “Yorganlar Fora” sergisi ile yaptı.
Kreatif direktörlüğünü Suzan Toplusoy’un yaptığı giyim markası Roman, Abdi İpekçi mağazasının açılışı için önceki gün özel bir davet düzenledi. Davette Ayça Sarc’ın küratörlüğündeki “Yorganlar Fora” adlı sergi beğeniye sunuldu. Rengarenk el işi saten yorganları, markanın Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu ile yan yana getiren Roman Abdi İpekçi mağazasının açılışına ünlü isimler katıldı. Roman Kreatif Direktörü Suzan Toplusoy ile Travelmodus.com’un kurucusu Özlem Avcıoğlu’nun ev sahipliği yaptığı davette konuklar, DJ Yakuza’nın müzikleri ile eğlendi.
Ayça Sarc
Arzu Sabancı
Ayşegül Toplusoy - Revna Demirören
Muharrem Toplusoy - Ayşegül Toplusoy - Suzan Toplusoy - Turgut Toplusoy
Seli Elvasvili
Siren Ertan
Hande Can
Mine Kalpakçıoğlu
Dilek Hanif
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