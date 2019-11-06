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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Moda işbirliği

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Moda işbirliği

H&M, bu yılki koleksiyonu için ünlü tasarımcı Giambattista Valli ile işbirliği yaptı.

Global lansmanı Roma’da yapılan koleksiyon, önceki gün İstanbul’da da tanıtıldı. Tersane İstanbul Haliç’teki davet, çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi. H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu ve H&M Türkiye İletişim Müdürü Pelin Atay Kuran’ın ev sahipliği yaptığı davete katılanlar arasında Arzu Sabancı, Kerem Bürsin, Ece Sükan, Begüm Kütük, Tanem Sivar, Ahu Yağtu, Pınar Tezcan, Şirin Ediger ve Öykü Baştaş da vardı. 

Moda işbirliği

Elisabeth Mas
Moda işbirliği

Ketrin Gülük - Müge Arpacıoğlu - Kerem Bürsin - Pelin Atay Kuran
Moda işbirliği

Ahu Yağtu
Moda işbirliği

Ece Sükan

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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