Moda işbirliği
H&M, bu yılki koleksiyonu için ünlü tasarımcı Giambattista Valli ile işbirliği yaptı.
Global lansmanı Roma’da yapılan koleksiyon, önceki gün İstanbul’da da tanıtıldı. Tersane İstanbul Haliç’teki davet, çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi. H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu ve H&M Türkiye İletişim Müdürü Pelin Atay Kuran’ın ev sahipliği yaptığı davete katılanlar arasında Arzu Sabancı, Kerem Bürsin, Ece Sükan, Begüm Kütük, Tanem Sivar, Ahu Yağtu, Pınar Tezcan, Şirin Ediger ve Öykü Baştaş da vardı.
Elisabeth Mas
Ketrin Gülük - Müge Arpacıoğlu - Kerem Bürsin - Pelin Atay Kuran
Ahu Yağtu
Ece Sükan
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