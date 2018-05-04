'Misafir Sanatçı Programı’nın ilk konuğu Bayer Antakya'da
Dünyanın önemli sanat merkezlerinde uygulanan ve çağdaş sanatın farklı coğrafyalarda gelişimini sağlamayı amaçlayan ''Misafir Sanatçı Programı'' Antakya'da Beyt Nazira Konuk Evi'nde sanatçılarla buluşuyor.
Koridoor Contemporary Art ve Turna Sanat Galerisi işbirliği ile Antakya’da düzenlenen ‘’Misafir Sanatçı Programı’nın ilk konuğu yurt içinde ve yurt dışında yaptığı çalışmalarla tanınan çağdaş resim ve heykel sanatçısı Serkan Bayer oldu. Geçtiğimiz gün gerçekleşen etkinlikte Bayer, soyut sanata getirdiği yeni soluk ve dört dönemden oluşan eserleriyle sanatseverlerle bir araya geldi.
"Eserlerim madde odaklı düşünceden ayrışmış ve bilinçsel tarafı daha güçlü bir algıyı gerektirir" diyen Bayer'in “Dört Dönemden Küçük Bir Seçki” isimli sergisi 7 Mayıs’a kadar Turna Sanat Galerisi’nde Antakyalı sanatseverler tarafından görülebilecek.
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