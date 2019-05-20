Minnet ve saygıyla
Nilüfer, Kıbrıs’ta iki gece üst üste konser verdi.
Cuma ve cumartesi geceleri Girne Rocks Hotel’de sahneye çıkan ünlü sanatçı, konserlerinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutladı: “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu, başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet, saygı ve rahmetle anıyorum. Atatürk’e şu anda sahip olduğumuz her şey için minnet duymalıyız.”
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