Miniklerin Melek ablası
Son günlerde artan çocuk istismarı haberleri, başta ünlüler olmak üzere binlerce kişinin isyan etmesine yol açtı.
Özellikle Küçükçekmece’de art arda gelişen iki ayrı çocuk istismarına isyan eden güzel DJ ve şarkıcı Melek Özçağan, suçlulara en ağır cezanın verilmesinden yana olduğunu söyledi. Melek Özçağan, aracının arkasına doldurduğu oyuncakları Küçükçekmece Bayramtepe’de bulunan çocuklara dağıttı.Çocuklara büyük bir sevgisinin olduğunu her fırsatta dile getiren Özçağan: "Fırsat buldukça ayda en az 3 kez İstanbul’un bazı semtlerinde çocuklarla bir araya gelerek oyuncak dağıtıyorum. Onların mutluluğu beni çok sevindiriyor" diyor.
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