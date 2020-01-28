Minik kalpler türkülerle atıyor

Küçük hayranlarından gördüğü ilgi karşısında duygusal anlar yaşayan ünlü türkücü, “Bu toprağın ezgilerine olan ilgileri beni hem şaşırttı hem de çok duygulandırdı. Rap ve popun yükselişte olduğu bir dönemde tertemiz küçücük kalplerin türkülerle atması mutluluk verici” dedi. Küçük bir hayranı da Sevcan Orhan’a oyuncak bebek hediye etti.



