Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:20,
Minik kalpler türkülerle atıyor
Sevcan Orhan, “İçimden Geldi Söyledim” adlı albümü için Mall of İstanbul’da imza günü düzenledi.
Küçük hayranlarından gördüğü ilgi karşısında duygusal anlar yaşayan ünlü türkücü, “Bu toprağın ezgilerine olan ilgileri beni hem şaşırttı hem de çok duygulandırdı. Rap ve popun yükselişte olduğu bir dönemde tertemiz küçücük kalplerin türkülerle atması mutluluk verici” dedi. Küçük bir hayranı da Sevcan Orhan’a oyuncak bebek hediye etti.
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