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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Minik dansçılarımız İtalya yolcusu…

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Minik dansçılarımız İtalya yolcusu…

Uluslararası Dans Örgütü (IDO) nun 16-19 mayıs tarihlerinde düzenleyeceği 2019 Avrupa Hİphop &Breakdance Şampiyonası'nda ülkemizi Levent Köksal Dans Grubu temsil edecek. 12 yaşındaki öğrencilerden oluşan 5 kişilik dans grubu tüm hazırlıklarını tamamlayarak İtalya’da gitti.

Levent Köksal “ Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen yarışmalarda aldığımız başarılara bir yenisini daha ekleyeceğiz. Yoğun bir çalışma sonrası ile birlikte öğrencilerimizin yüksek performansı yüzümüzü güldürecek ve İtalya’dan mutlu döneceğiz” dedi.
28 ülkeden 2700 sporcunun katılacağı şampiyonada Türkiye, milli takım düzeyinde yarışacak. İstanbul, İzmir ve Bursa’dan 5 ayrı kulüpten 27 sporcunun katılımı ile oluşan milli takımızın antrenörlüğünü Tayfun Tezel kafile başkanlığını ise Işıl Sözügüzel ve Levent Köksal yapacak.

 

 

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