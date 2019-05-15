Minik dansçılarımız İtalya yolcusu…
Uluslararası Dans Örgütü (IDO) nun 16-19 mayıs tarihlerinde düzenleyeceği 2019 Avrupa Hİphop &Breakdance Şampiyonası'nda ülkemizi Levent Köksal Dans Grubu temsil edecek. 12 yaşındaki öğrencilerden oluşan 5 kişilik dans grubu tüm hazırlıklarını tamamlayarak İtalya’da gitti.
Levent Köksal “ Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen yarışmalarda aldığımız başarılara bir yenisini daha ekleyeceğiz. Yoğun bir çalışma sonrası ile birlikte öğrencilerimizin yüksek performansı yüzümüzü güldürecek ve İtalya’dan mutlu döneceğiz” dedi.
28 ülkeden 2700 sporcunun katılacağı şampiyonada Türkiye, milli takım düzeyinde yarışacak. İstanbul, İzmir ve Bursa’dan 5 ayrı kulüpten 27 sporcunun katılımı ile oluşan milli takımızın antrenörlüğünü Tayfun Tezel kafile başkanlığını ise Işıl Sözügüzel ve Levent Köksal yapacak.
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