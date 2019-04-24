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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.04.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Minik dansçılar Özge Ulusoy'u duygulandırdı

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Minik dansçılar Özge Ulusoy'u duygulandırdı

Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Latin Dansları Kupası Antalya' da gerçekleşti.

Etkinliğin artistik jürisinde dünyaca ünlü balet Tan Sağtürk, şarkıcı Nez, balerin ve model Özge Ulusoy, organizatör Banu Noyan ile Antalya Migros Alışveriş Merkezi Müdürü Yasemin Baznak yer aldı.

Minikler ve Yıldızlar kategorisinde lisanslı dansçıların yarıştığı Latin Dansları Kupası'nda dereceye girenleri Türkiye Dans Federasyonu hakemleri belirledi.
TAN SAĞTÜRK: BÜYÜMÜŞ DE KÜÇÜLMÜŞ GİBİYDİLER
Ünlü balet Tan Sağtürk, "Türkiye'de böyle dansçıların olduğunu görmek çok büyük mutluluk. Sayıları da bir hayli fazla. Seyircinin yoğun alkışıyla karşılaştılar. Uluslararası nitelikte sayılabilecek dansçılar var aralarında. Teknik olarak da çok iyiydiler, büyümüş de küçülmüş gibiydiler" sözleriyle miniklerin performanslarını çok beğendiğini ifade etti.
MİNİK DANSÇILAR ÖZGE ULUSOY'U DUYGULANDIRDI
Konservatuar Bale Bölümü mezunu olan Özge Ulusoy, küçük dansçıları izlerken duygusal anlar yaşadı. Bale yaptığı günleri özlediğini söyleyen ünlü model, "Sahnede olmak ve dans etmek tarifsiz bir duygu" diye konuştu.

Minik dansçılar Özge Ulusoyu duygulandırdı

Latin Dansları Kupası'nda 1. olan çiftler, Antalya Migros AVM yönetimi tarafından ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışındaki uluslararası yarışmalara gönderilecek.

İŞTE LATİN DANSLARI KUPASI'NDA DERECEYE GİRENLER:
MİNİKLER:
1. Ahmet Köse-Raya Demirhan
2. Marat Mikail Arslan-Nazlı Mira Kara
3. Yiğit Bayraktar-Zeynep Duman
Minik dansçılar Özge Ulusoyu duygulandırdı

YILDIZLAR:
1. Utku Övünç Ünlü- Ada Usluel
2. Timur Kırankaya-Dzennifer Hertrud
3. Yiğit Seğmen Akgül-Başak Oktay

 

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