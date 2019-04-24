Minik dansçılar Özge Ulusoy'u duygulandırdı
Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Latin Dansları Kupası Antalya' da gerçekleşti.
Etkinliğin artistik jürisinde dünyaca ünlü balet Tan Sağtürk, şarkıcı Nez, balerin ve model Özge Ulusoy, organizatör Banu Noyan ile Antalya Migros Alışveriş Merkezi Müdürü Yasemin Baznak yer aldı.
Minikler ve Yıldızlar kategorisinde lisanslı dansçıların yarıştığı Latin Dansları Kupası'nda dereceye girenleri Türkiye Dans Federasyonu hakemleri belirledi.
TAN SAĞTÜRK: BÜYÜMÜŞ DE KÜÇÜLMÜŞ GİBİYDİLER
Ünlü balet Tan Sağtürk, "Türkiye'de böyle dansçıların olduğunu görmek çok büyük mutluluk. Sayıları da bir hayli fazla. Seyircinin yoğun alkışıyla karşılaştılar. Uluslararası nitelikte sayılabilecek dansçılar var aralarında. Teknik olarak da çok iyiydiler, büyümüş de küçülmüş gibiydiler" sözleriyle miniklerin performanslarını çok beğendiğini ifade etti.
MİNİK DANSÇILAR ÖZGE ULUSOY'U DUYGULANDIRDI
Konservatuar Bale Bölümü mezunu olan Özge Ulusoy, küçük dansçıları izlerken duygusal anlar yaşadı. Bale yaptığı günleri özlediğini söyleyen ünlü model, "Sahnede olmak ve dans etmek tarifsiz bir duygu" diye konuştu.
Latin Dansları Kupası'nda 1. olan çiftler, Antalya Migros AVM yönetimi tarafından ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışındaki uluslararası yarışmalara gönderilecek.
İŞTE LATİN DANSLARI KUPASI'NDA DERECEYE GİRENLER:
MİNİKLER:
1. Ahmet Köse-Raya Demirhan
2. Marat Mikail Arslan-Nazlı Mira Kara
3. Yiğit Bayraktar-Zeynep Duman
YILDIZLAR:
1. Utku Övünç Ünlü- Ada Usluel
2. Timur Kırankaya-Dzennifer Hertrud
3. Yiğit Seğmen Akgül-Başak Oktay
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