Minik bülbül Sena Şener: “Ne yaşadı da yazdı yaklaşımını çok sığ buluyorum”
Hayatımıza Mahmut Orhan’la işbirliği yaptığı “Feel” ile giren Sena Şener, ilk albümü “İnsan Gelir İnsan Geçer”i yayınladı.
Daha 20 yaşında çok genç bir müzisyen Sena Şener… Şener’in sesini, Mahmut Orhan’la birlikte kaydettiği, şu anda YouTube izlenmesi 310 milyon olan ve dünya listelerine giren “Feel” ile tanıdık. Biz ondan elektronik altyapılı İngilizce şarkılar beklerken, Şener tamamı Türkçe olan ilk albümünü geçtiğimiz haftalarda yayınladı. Üstelik bunu yapmak için okulunu dondurdu.
Bu kasvetli ve karanlık şarkılar bu gencecik müzisyenden nasıl çıkıyor? “Bazı insanlara samimiyetsiz geliyor. ‘Sena daha 20 yaşına yeni girdi. Ne yaşadı da böyle oldu?’ diyor insanlar. Ben bu yaklaşımı çok sığ buluyorum. Bu çok yanlış, çok hor gören bir yaklaşım. Gençlerin motivasyonunu ne kadar azaltacak bir şey… ‘İnsan Gelir İnsan Geçer’i 16 yaşında yazmıştım. Neden yazamayayım? Bunu hissetmek için yaş mı almak gerekir? Kasvetli olmasının sebebi de şu: Karanlığı anlatmak daha kolay. Ben, kolay olan işi yapıyorum…”
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