Milad'dan ilk R&B Hip Hop albümü

Bu, 2020'nin ilk haftasında yeni tekli çalışması "Bana Bakma"yı müzikseverlerle buluşturan genç aranjör ve şarkıcının ilk R&B Hip Hop denemesi. Şarkının sözü ve müziği de Milad'a ait.



Milad, işin her zaman mutfağında olduğunu belirterek her türlü projeye açık olduğunu ve müzik adına yapamayacağı hiçbir şey olmadığını söyledi.