Haber Giriş: 10.01.2020 - 16:40,
Milad'dan ilk R&B Hip Hop albümü
Son zamanların en iyi çıkış yapan sanatçılarından biri olan genç aranjör ve şarkıcı Milad, müzik kariyerinde ilk defa R&B Hip Hop çalışması hazırladı. Sözü, müziği ve düzenlemesi Milad'a ait olan şarkı İLS Vision etiketi ile tüm dijital platformlardaki yerini aldı.
Bu, 2020'nin ilk haftasında yeni tekli çalışması "Bana Bakma"yı müzikseverlerle buluşturan genç aranjör ve şarkıcının ilk R&B Hip Hop denemesi. Şarkının sözü ve müziği de Milad'a ait.
Milad, işin her zaman mutfağında olduğunu belirterek her türlü projeye açık olduğunu ve müzik adına yapamayacağı hiçbir şey olmadığını söyledi.
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