Michelin tadı
Lezzet dünyasının Oscar’ı kabul edilen Michelin yıldızına sahip dünyaca ünlü şef Yoric Tièche, özel bir sunum için İstanbul’a geldi.
Tièche, Four Seasons Hotel Bosphorus’un Akdeniz restoranı Aqua’da 24-26 Ocak günleri sunulacak öğle-akşam yemeklerine imza atacak. “Konumu nerede olursa olsun daima ruhu ve tarihi olan mekanlar bulmaya çalışıyorum, zira kendilerine has bir kokuları oluyor” diyen şefin özel hazırladığı menüde beş başlangıç, beş ana yemek ve beş de tatlı seçeneği yer alıyor.
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