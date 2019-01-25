Michael Jakson'a benzemek için 30 bin dolar harcadı
Arjantinli Leonardo Blanco, pop müziğin kralı Michael Jackson'a benzemek için tam 30 bin doları gözden çıkardı.
Buenos Aires'te yaşayan ve Michael Jackson taklitleri yaparak hayatını kazanan 22 yaşındaki Blanco, 11 kezden daha fazla estetik operasyon geçirdi.
Leonardo Blanco'nun Michael Jackson sevgisi çocukluk yıllarına kadar uzanıyor. Çocukluk döneminde Jackson'ı kahramanı ilan eden Blanco, büyüdükçe de ona benzemeye karar verdi.
Harcadığı onca paraya ve defalarca bıçak altına yatmasına rağmen Leonardo Blanco hala Michael Jackson'a yeteri kadar benzemediğini düşünüyor.
Blanco'nun operasyon öncesi görüntüsü böyleydi.
FOTOĞRAFLAR: BARCROFT MEDIA
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