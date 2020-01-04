Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones, 20'nci evlilik yıldönümü kutlaması için İstanbul'da
Oscar ödüllü oyuncular Catherine Zeta-Jones (50) ve Michael Douglas (75), evliliklerinin 20’nci yılını kutlamak için dünya turuna çıktı, ilk durakları da Afrika kıtası oldu. Zimbabwe, Botswana, Mozambik ve Tanzanya’ya giden çift, daha sonra rotalarını Türkiye’ye çevirdi.
THY'e ait tarifeli uçakla Tanzanya'nın Darüsselam kentinden İstanbul Havalimanı'na ulaşan ünlü çiftin yanlarında çocukları Dylan (19) ve Carys (16) de yer aldı.
Pasaport işlemlerinin ardından korumalar eşliğinde bagaj bölümüne geçen Douglas, Zeta-Jones ile çocukları burada bir süre bekledi.
Çocuklarını bagajı teslim alması için burada bırakan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.
Bazı yolcu ile çalışanların Douglas ile Zeta-Jones'un fotoğraflarını çektiği ve ilgi gösterdiği görüldü. Douglas ile Zeta-Jones, daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.
Douglas ve Zeta Jones çiftinin çocukları Carys ve Dylan ise daha sonra bir rehber eşliğinde Sultananmet Meydanı'nı gezdi.
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