MGD'den Okan Kurt'a kınama
Magazin Gazetecileri Derneği, Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'u 'Yaparsın Aşkım'ın yılbaşı özel programı çekiminde Beyaz TV muhabiri Uğur Kotan ile yaşadığı tartışma nedeniyle kınadı.
İşte o açıklama:
FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Yaparsın Aşkım'ın adlı yapımın yılbaşı özel programı çekiminin gerçekleştirildiği 25 Aralık 2018 günü, Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt ile derneğimiz üyesi Beyaz TV muhabiri Uğur Kotan'ın diyaloğu esnasında son derece tatsız bir hadise ceryan etmiştir.
Gazeteci arkadaşımız Uğur Kotan'a kolundan tutmak ve çekmek suretiyle fiziki müdahalede bulunan Okan Kurt'un bu davranışı asla kabul edilemez.
Sadece gazetecilik görevini yerine getiren başta Uğur Kotan olmak üzere, benzeri şekilde tüm meslektaşlarımıza yönelik bu ve benzeri davranışların mazur görülemeyeceğinin altını bir kez daha çizmek isteriz.
Magazin Gazetecileri Derneği olarak -her ne kadar Okan Kurt tarafından Kanal D ekranlarında canlı yayın sırasında özür dilenmiş olsa da- tüm topluma 'kötü örnek' olan bu davranışı şiddetle kınadığımızı saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.
MAGAZİN GAZETECİLERİ DERNEĞİ
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