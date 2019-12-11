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Merl Streep sette
Beyazperdenin bol ödüllü deneyimli yıldızı Meryl Streep film setlerinden uzak kalmıyor.
70 yaşındaki yıldız önceki gün de Los Angeles'te rol aldığı The Prom adlı filmin setinde görüntülendi. Dönem kostümleri içindeki Streep'e meslektaşı James Corden eşlik etti.
Ryan Murphy'nin yönettiği film esin kaynağını Chad Beguelin'in kitabından alıyor. Film, kendine takıntılı bir grup tiyatrocunun öyküsünü beyazperdeye taşıyor.
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