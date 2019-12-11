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Keyif
11.12.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Merl Streep sette

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Merl Streep sette

Beyazperdenin bol ödüllü deneyimli yıldızı Meryl Streep film setlerinden uzak kalmıyor.

 70 yaşındaki yıldız önceki gün de Los Angeles'te rol aldığı The Prom adlı filmin setinde görüntülendi. Dönem kostümleri içindeki Streep'e meslektaşı James Corden eşlik etti.

Merl Streep sette

 

Ryan Murphy'nin yönettiği film esin kaynağını Chad Beguelin'in kitabından alıyor. Film, kendine takıntılı bir grup tiyatrocunun öyküsünü beyazperdeye taşıyor. 

Merl Streep sette

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