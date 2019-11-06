'Merhaba Güzel Vatanım'ın özel gösterimi yapıldı
ŞAİR Nâzım Hikmet ile yazar Ahmet Ümit’in hayatını konu alan “Merhaba Güzel Vatanım” adlı filmin özel gösterimi önceki akşam Cinemaximum Akasya’da yapıldı.
Gösterime Nâzım Hikmet’i canlandıran Yetkin Dikinciler ile Ahmet Ümit’e hayat veren Serkan Altıntaş başta olmak üzere film ekibi katıldı. Gösterim öncesi konuşma yapan Yetkin Dikinciler, “Yaşamaya, insana ve aydınlık yarınlarına gönül vermiş insanların hikâyesini anlatmaya çalıştık. Artık bize fazla söz düşmüyor. Size tek söyleyebileceğim; içinde ‘vatan’ geçen, ‘güzel’ geçen ve özellikle de ihtiyacımız olan ‘merhaba’ geçen bir filme her şeyi bırakıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz” dedi.
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