Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi
Türk mutfak kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan çorbalar, özellikle akşam yemeklerinde başlangıç olarak tercih ediliyor. Her yaştan insanların severek tükettiği çorbalar içinde tarifi en çok merak edilenlerden biri de mercimek çorbası. Mercimek çorbasının nasıl yapıldığını merak eden vatandaşlar, pratik mercimek çorbası tarifini araştırıyor. Peki, mercimek çorbası nasıl yapılır? Pratik mercimek çorbası tarifi...
Besin değeri yüksek ve çok kalorili olmayan mercimek çorbası en sık tercih edilen yemeklerden biri. Neredeyse herkesin severek tükettiği mercimek çorbasının nasıl yapıldığını ve malzemelerini merak eden vatandaşlar, en lezzetli ve kolay mercimek çorbası tarifini sorguluyor. İşte, ağzınıza layık mercimek çorbası tarifi...
MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ
Hem kolay yapımı hem de lezzetli olması sebebiyle en çok tercih edilen çorbalardan olan mercimek çorbası, yapımı zahmetli olmayan bir o kadar da ekonomik bir akşam yemeği tercihi olabilir. İşte, mercimek çorbası malzemeleri ve tarifi...
MALZEMELER
2 su bardağı kırmızı mercimek - 5 yemek kaşığı margarin - 2 adet orta boy soğan - 2 adet orta boy patates - 2 adet havuç - 8 su bardağı su - 2 yemek kaşığı un - yarım limon suyu - tuz
YAPILIŞI
İlk olarak ayıkladığınız mercimekleri yıkayın ve süzün. Daha sonra soğanı, havuçlu, patatesleri soyun ve dilimleyin, mercimekleri ekleyerek tencereye alın. Karışımınıza üç yemek kaşığı margarini, su ve tuzu da ekleyerek malzemeler iyice yumuşayana kadar kaynatın. Daha sonra başka bir tavada kalan 2 yemek kaşığı margarini ve unu kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
Hazırladığınız un karışımını mercimek dolu tencereye ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın. Tencere ocaktayken blendırdan geçirerek tüm bütün sebzeleri parçalayın ve çorbanızı dinlenmeye bırakın. Son olarak damak zevkinize göre pul biber ya da nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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