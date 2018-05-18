Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
18.05.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi

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Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi

Türk mutfak kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan çorbalar, özellikle akşam yemeklerinde başlangıç olarak tercih ediliyor. Her yaştan insanların severek tükettiği çorbalar içinde tarifi en çok merak edilenlerden biri de mercimek çorbası. Mercimek çorbasının nasıl yapıldığını merak eden vatandaşlar, pratik mercimek çorbası tarifini araştırıyor. Peki, mercimek çorbası nasıl yapılır? Pratik mercimek çorbası tarifi...

Besin değeri yüksek ve çok kalorili olmayan mercimek çorbası en sık tercih edilen yemeklerden biri. Neredeyse herkesin severek tükettiği mercimek çorbasının nasıl yapıldığını ve malzemelerini merak eden vatandaşlar, en lezzetli ve kolay mercimek çorbası tarifini sorguluyor. İşte, ağzınıza layık mercimek çorbası tarifi...

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Hem kolay yapımı hem de lezzetli olması sebebiyle en çok tercih edilen çorbalardan olan mercimek çorbası, yapımı zahmetli olmayan bir o kadar da ekonomik bir akşam yemeği tercihi olabilir. İşte, mercimek çorbası malzemeleri ve tarifi...

MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek - 5 yemek kaşığı margarin - 2 adet orta boy soğan - 2 adet orta boy patates - 2 adet havuç - 8 su bardağı su - 2 yemek kaşığı un - yarım limon suyu - tuz

YAPILIŞI

İlk olarak ayıkladığınız mercimekleri yıkayın ve süzün. Daha sonra soğanı, havuçlu, patatesleri soyun ve dilimleyin, mercimekleri ekleyerek tencereye alın. Karışımınıza üç yemek kaşığı margarini, su ve tuzu da ekleyerek malzemeler iyice yumuşayana kadar kaynatın. Daha sonra başka bir tavada kalan 2 yemek kaşığı margarini ve unu kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Hazırladığınız un karışımını mercimek dolu tencereye ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın. Tencere ocaktayken blendırdan geçirerek tüm bütün sebzeleri parçalayın ve çorbanızı dinlenmeye bırakın. Son olarak damak zevkinize göre pul biber ya da nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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