Merak etmesin emaneti bizde
HÜLYA Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar” programında bu hafta Engin Hepileri’yi ağırladı.
İki oyuncu, yayına 17 Kasım’da vefat eden duayen tiyatrocu Yıldız Kenter’i anarak başladı. Hepileri, sanatçıyla 15 yıl geçirdiğini belirterek şöyle konuştu: “Ben ne şanslıyım ki 1996 yılında onunla tanıştım. Okulu kırıp Kenter Tiyatrosu’na provaları izlemeye giderdim. Bir gün bir oyuncu hastalığı nedeniyle gelemeyeceğini söyledi, Yıldız Hoca arkasını döndü, ben çoktan ayağa kalkmıştım ve ilk sahne deneyimim öyle oldu.” Hepileri, Kenter Tiyatrosu’na sahip çıkacaklarını da söyledi: “15 sene asistanlığını yaptım. Merak etmesin, onun emaneti bizde.”
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