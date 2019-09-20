Mendillerini yanlarına alsınlar
Başrollerinde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’in oynadığı, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı “Annem” filminin galası önceki akşam Kanyon Cinemaximum’da yapıldı.
Senaryosunu Ayşe Balıbey, Evren Erdoğan ve Bener Karaçor’un kaleme aldığı “Annem” önceki akşam ilk kez seyirci ile buluştu. Kanyon Cinemaximum’da yapılan galada filmin oyuncuları Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fulya Özcan ve Zuhal Acar hazır bulundu. Film gösterimi öncesi basın mensupları ile bir araya gelen oyuncular, heyecanlarını dile getirdiler. Muhabirlerin “Filmin davetiyesinin nostaljik mendillerle gönderildiğini” hatırlatması üzerine yönetmen Mustafa Kotan ve oyuncular; “Bu gala olduğu için mendilleri biz gönderdik. ‘Annem’i izlemeyen giden seyirciler, mendillerini yanlarına almayı ihmal etmesinler” dediler.
Filmin başrol oyuncusu Özge Gürel, galaya sevgilisi Serkan Çayoğlu ile geldi.
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