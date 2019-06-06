Memleketinde konser verdi: Ömrüme ömür kattım
Usta Türk sanat müziği sanatçısı memleketinde sahne aldı.
Türk sanat müziğinin usta yorumcularından Sami Aksu, Ramazan Bayramı'nda memleketi Fatsa'da müzikseverlerle buluştu. Aksu, Rıhtım Restoran'da bir bayram konseri verdi.
Sami Aksu, şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet edip şakalaştı. Yıllar sonra memleketine gelen sanatçı “çok ihtiyacım varmış memleketime gelmeye, ömrüme ömür kattım” dedi.
Konser sırasında Aksu'nun saçları da espri konusu oldu. Usta sanatçı “Benim saçım denize girsem bile bozulmaz. Nil Burak saçımı kıskanır her gördüğü yerde bana kızar. Saçıma özel bir bakım uygulamıyorum hatta çocukluğumdan beri düzenli sprey sıkarım. Tamamen genetik ne dökülür ne de bozulur” diye cevap verdi.
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