Melis Dağ rock müziğe yeni bir soluk getiriyor
Uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışında konserler veren yorumcu Melis Dağ “çocuklum hayalim onla çalışmaktı” diyerek hayranlığını sık sık dile getirdiği Demir Demirkan’la ilk single çalışmasını gerçekleştirdi.
Garaj müzik etiketiyle yayınlanan, söz ve müziği Murat Güneş’e, düzenlemesi Demir Demirkan’a ait “KAHRAMANLAR” isimli şarkının video klibi, rock müziğin sevilen müzisyenlerinden Güneş Duru’nun yönetmenliğinde çekildi. İ
“İnsanlar önce albüm yapıp sonra sahneye çıkarlar ama ben 15. sahne hayatımı KAHRAMANLAR’ımla kutluyorum” diyen Melis Dağ aynı zamanda albüm için stüdyo çalışmalarını sürdürüyor.
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