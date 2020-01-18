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Haber Giriş: 18.01.2020 - 15:12,Son Güncelleme:/

Meksika'da dizi çekimlerinde köprüden düşen iki aktör öldü

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Meksika'da dizi çekimlerinde köprüden düşen iki aktör öldü

Meksika'da "Sin miedo a la verdad" dizisinin iki oyuncusu çekimler sırasında köprüden düşerek hayatını kaybetti.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, başkent Meksiko'nun doğusundaki Agrıcola Oriental kentinde dizi çekimleri sırasında köprüden düşen Jorge Navarro Sanchez ve Luis Gerardo Rivera yaşamını yitirdi.

Dizinin yapım şirketi Grupo Televisa'dan yapılan açıklamada, dizinin provalarında derin bir acı yaşadıklarını belirterek, "Aktörler Sanchez ve Rivera maalesef köprüden düşerek öldü." ifadesi kullanıldı. Kazanın detaylarına ilişkin açıklama yapılmazken, taciz, siber suçlar, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı konuları ele alan dizinin 3. sezonunun çekildiği bildirildi.

Yapımcı Ruben Galindo ise aktörlerin ölümleri nedeniyle dizi oyuncularına, çalışanlarına ve ailelere baş sağlığı dileğinde bulundu.
Aktörlerin hayatını kaybetmesi dolayısıyla üzüntülerini sosyal medyadan paylaşan rol arkadaşları da "Gökyüzünde parlamaya devam edeceksiniz." ifadelerine yer verdi.


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