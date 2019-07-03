Mekanlar Star Wars filmine ilham vermiş
Yönetmen Alper Mestçi’nin serisi Siccin’in son halkası Siccin 6 vizyona giriyor.
Siccin 6’nın final sahnesinin çekildiği her yıl binlerce turist ağırlayan ve 1700 yıllık tarihi ile dikkat çeken Selime Manastırı’nın da içinde bulunduğu Yaprakhisar köyü, dünyaca ünlü film serisi Star Wars’a ilham veren yerler olarak da biliniyor.
Çekimlerinin dört haftada Nevşehir’in Ürgüp, Avanos ve Özkonak ilçelerinde de gerçekleştiği Siccin 6 vizyon tarihi olan 9 Ağustos 2019’da seyircisiyle buluşacak.
Alper Mestçi’nin senaryosuna da imza attığı Siccin 6’nın oyuncu kadrosunda; Merve Ateş, Adnan Koç, Dilara Büyükbayraktar, Fatih Murat Teke, Sibel Aytan, Hüseyin Taş, Gönül Ürer, Deniz Kiziroğlu, Cemre Kiziroğlu, Ergin Kılıkçıer ve Kurtuluş Şakirağaoğlu gibi isimler yer alıyor.
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