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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

MDTist 'ten "Dans Ana-Log" gösterisi

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MDTist 'ten "Dans Ana-Log" gösterisi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDTist), "Dans Ana-Log" prömiyerinde seyirciyle buluşacak.

Geçen sezon "Elektronika" projesi ile ilgi gören MDTist, yeni sezonda da "Dans Ana-Log" ile sahne alacak. Geçmişin analog müzik tanımının yaratıcılıkla buluştuğu projede, Deniz Özaydın, Evrim Akyay, Ejder-Deniz Keskin, Ebru Cansız ve Işıl Bıçakçı'nın hazırladığı beş koreografi sunulacak.

Yeni nesil modern dans tekniklerine, Tuluğ Tırpan, Utku Şilliler ve Tolga Zafer Özdemir'in analog müziklerinin eşlik edeceği programda, MDTist'in 25 dansçısı yer alacak.

Temsiller 13-20 Kasım ile 4 Aralık saat 20.00'de Süleyman Seba Kültür Sanat Merkezi'nde (Fulya Sanat) izlenebilecek.  

 
   

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