Mayıs’ta hangi balıklar yenir? Hangi ayda hangi balık tercih edilmeli?

Sağlıklı beslenmek isteyenlerin vazgeçilmezi olan balık, içerdiği minareller, folik asit, fosfor ve kalsiyum gibi maddelerle vazgeçilmez besinlerden biri olmaya devam ediyor. Mevsimsel özellikler ve hava durumunun da balığın lezzeti ve kalitesine etki ettiği bilinen bir gerçek. Peki, hangi balığın hangi aylarda daha lezzetli olduğunu ve tüketilmesi gerektiğini hiç merak ettiniz mi? İşte, aylara göre tüketilecek balıklar...

MAYIS'TA HANGİ BALIK YENİR?

A, B1, B2 D vitaminleri ve fosfor, çinko, iyot mineralleri açısından zengin kaynakların başında gelen balık, besin değeri oldukça yüksek olan ve özellikle çocukların tüketmesi gereken bir besin olarak ön plana çıkıyor. Yaz mevsimine artık sayılı günler kalan Mayıs ayında tüketilmesi gereken balıklar ise şunlar; izmarit, kalkan ve mezgit çok lezzetlidir. Tekir, iskorpit ve minakop da tüketilebilir. Bu ayda ayrıca kalkan balığının yavrusu ile gelincik denizlerde kendini göstermeye başlar.

DİĞER AYLARDA HANGİ BALIKLAR TÜKETİLMELİ?

OCAK: Ocak ayının en lezzetli balıkları uskumru, lüfer, palamut ve istavrittir. Kefal ve hamsi olması gerektiği gibi tam yağlı duruma gelirler. Çinekop, tekir, kırlangıç ve kofana ocak ayında en bol dönemini yaşar ve en çok avlanan balıklardır. Midyenin başlangıç mevsimi Ocak ayıdır.

ŞUBAT: Şubat ayı kalkan mevsiminin başlangıcı kabul edilir. Bu süre mayıs sonuna kadar devam eder. Gümüş, hamsi, izmarit, kalkan, mersin, torik, kefal, kaya balığı, levrek şubat ayında lezzetlidir. Tekir çok boldur. Şubat ayında Uskumru, lüfer, palamut artık yağını kaybetmeye başlar fakat gümüş balığı, kefal, dere pisisi, minakop, midye lezzetini korumaya devam eder.

MART: Mart ayında gümüş, izmarit, mezgit, kalkan, mersin, kaya balığı, mezgit, kefal, levrek, yayın balıkları lezzetli ve bol bulunan balıklardır. Özellikle kalkan, levrek ve kefal mart ayında hem bol hem de çok lezzetlidir. Martta uskumru çiroz olmaya başlamıştır.

NİSAN: Nisan ayında gümüş, izmarit, kalkan, mersin, morina, levrek, kefal, kaya balığı lezzetlidir. Nisan ayında en fazla avlanan balıklar kalkan, levrek, mercandır. Nisan ayındaki en lezzetli balık yine kalkandır bol zamanı nisan ayıdır.

MAYIS: Mayıs ayı deniz canlıları ve balıklar açısından çok zengin çeşitlilik gösteren en bereketli aylardan birisidir. Mayıs ayında izmarit, kalkan ve mezgit çok lezzetlidir. Tekir, iskorpit ve minakop da tüketilebilir. Bu ayda ayrıca kalkan balığının yavrusu ile gelincik denizlerde kendini göstermeye başlar.

HAZİRAN: Haziran ayında tüketilebilen balıklar; mercan, akya, kaya balığı, mersin, sarıağız, orkinos, orfoz ve sardalyadır. Bu ay balık açısından en verimsiz aydır denebilir. Haziran ayında balıklar geçici olarak Karadeniz’e ulaşırlar. Yaklaşan av yasağı ile birlikte de tezgahlar balıktan zayıflamaya başlar.

TEMMUZ: Temmuz ayının balıkları; çinekop, sarıkanat, sarıağız, akya, orkinos, kaya balığı, trança ve sinarittir. İstavrit çok lezzetlidir. Temmuz ayı sardalya balığının mevsimidir. Eylül ayı başlarına kadar lezzetini koruyan sardalya taze olarak rahatlıkla yaz boyu tüketilebilir. Temmuz ayında barbunya ve tekir lezzetini korumaya devam ederken pavurya, böcek, ıstakoz bolca çıkar.

AĞUSTOS: Ağustos ayında çinekop, sarıağız, sinarit, kaya balığı, orkinos, sarıkanat lezzetlidir. İstavrit yine en lezzetli balıktır. Bu ayda çingene palamudu mevsimi başlar.

EYLÜL: Eylül ayının gelmesiyle balık sezonu açılır. Yağmur suyunu alan palamut irileşir ve bollaşır, izmarit, istavrit, sardalya ve kılıcın tadı yerindedir. Bolca görülen kırlangıcın yanında lüfer azdır ama sezonu gelmiştir. Lüfer, kolyoz, izmarit, barbunya, çinekop, çipura, kılıç ve kırlangıç eylül ayında da çok bol avlanır.

EKİM: Karadeniz’de beslenip yağlanan balıkların Marmara Denizi’ne geldiği dönem ekim ayına denk gelir. Bu nedenle ekimde lüfer lezzetlenir; palamut, barbunya, tekir ve istavrit yağlıdır. Ekim balık sezonunun en canlı aylarından biridir. Pisi balığı özellikle bu ay en güzel zamanındadır. Barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, palamut, orfoz, traça çok lezzetlidir. Palamutun da en lezzetli zamanıdır.

KASIM: Kasım ayında uskumru, lüfer, hamsi ve barbun çok lezzetlidir. Mercan ve levrek de tüketilebilir. Kasım ve aralık lüferin en lezzetli zamanıdır. Kasım ayı torik akışının en yoğun olduğu zamandır.

ARALIK: Aralık ayında balıkların tam olarak yağlanıp lezzetlenir. Lüfer, torik, palamut ve uskumru bu mevsimde oldukça yağlı ve besleyicidir. Hamsi, tekir, barbunya gibi balıklar da bolca bulunup farklı çeşitlerde pişirilmeye müsaittir. İzmarit ve mezgitten uzak durulmalıdır. Çinakop, üremesi için yenmemelidir.

BALIĞIN FAYDALARI NELER?

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde pek çok balık türü denizlerde bulunmaktadır. Doktorlar haftada iki kere balık yenilmesini tavsiye etse bile ülkemizde balık tüketimi oldukça az. İşte, balığın bilinen faydaları...

Balıkta bulunan Omega 3 yağ asitleri, A ve D vitaminlerinin yanında mineraller bakımından da zengin olan balıklar; çinko, selenyum ve iyot gibi vücut için gerekli olan mineralleri de barındırmakta. İçerisinde bu kadar çok vitamin ve mineral bulunduran bu canlıların vücut üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. En bilindik özellikleri arasında; Sağlıklı diş etlerinin oluşmasına yardımcı olur. Saçların daha sağlıklı ve dayanıklı uzamasına yardımcı olur.

Depresyon belirtilerini hafifledir. Kalp krizinin önlenmesinde önemli rol oynar. Metabolizmayı ve beyni güçlendirir.