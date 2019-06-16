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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.06.2019 - 19:46, Son Güncelleme:

Mavi Bayrak Ödülü sahiplerini buldu

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Mavi Bayrak Ödülü sahiplerini buldu

Muğla'da 2019 yılında mavi bayrak kazanan plaj ve marinalar Fethiye ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle ödüllerini aldı.

Törende ülkemizde, TÜRÇEV tarafından organize edilen Mavi Bayrak Töreni’nde yaptıkları ‘en iyi çevre-eğitim etkinlikleri’ nedeniyle dokuz kurum ve kuruluşlara ödül verildi.
TÜRÇEV’in düzenlediği, Fethiye Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mavi Bayrak ödül töreni bu yıl Fethiye Ece Marina’da yapıldı. Mavi Bayrak ödül törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muğla ve İlçe Protokolleri, STK Temsilcileri, Mavi Bayrak Jüri Üyeleri, çok sayıda turizmci ve vatandaş katıldı.

Mavi Bayrak Ödülü sahiplerini buldu

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan restorasyonu duran ve atıl durumda bekleyen Fethiye amfitiyatro ile ilgili bu bölgenin faaliyete geçmesini talep etti. Fethiye’de 8 plajın ve 2 marinanın Mavi Bayrak kazandığının altını çizen Başkan Karaca,
“Fakat bu yeterli değil. Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olan Fethiye’mizde, Mavi Bayrağın bu kadar az sayıda kalması gerçekten bizleri üzüyor. Ben de yeni seçilen bir belediye başkanı olarak konunun uzmanı ve yurtdışı gezilerinde şahit olduğum değerli Bakanım ve bu konuda bizlere verecekleri desteklerle birlikte buradaki mavi bayrak sayısını önümüzdeki yıllarda hep beraber arttığına şahit olacağız. Fethiye sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değildir. Bu bölgede tarihi birçok alan da var. 200 metre ilerimizdeki Amfi- Tiyatromuz atıl durumda. Biz Sayın Bakanımızdan sizlerin huzurunda Antik Tiyatromuzun restorasyonu konusunda söz almak istiyoruz” dedi.
Bakan Ersoy, “Bu işin takipçisiyiz”
 Bakan Ersoy, “Konu bakanlığımızdan kaynaklanan bir konu değildir. Biz mümkün olduğunca hızlandırmaya çalışıyoruz. Bu mahkemeye yansımış olan bir konudur. Yanılmıyorsam bir celse kaldı. Bu süreç tamamlanır tamamlanmaz biz bakanlık olarak devralıp hızlı bir şekilde sonuçlandıracağız. Biz bu işin takipçisiyiz” dedi.

Mavi Bayrak Ödülü sahiplerini buldu

Başkan Karaca’ya Bakan Ersoy tarafından plaket takdim edildi.

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