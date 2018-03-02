"Matematiği deneylerle anlatırsak, kaygıları azalıyor, ilgileri artıyor"

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşlarından. TEGV’de 1 Eylül 2017’de bir bayrak değişimi yaşandı. İş dünyasının yakından tanıdığı yöneticilerden Sait Tosyalı, TEGV’in yeni Genel Müdürü oldu.

Sait Tosyalı Koç Holding’de Stratejik Planlama Koordinatörlüğü ve topluluğun Tüketim, İnşaat ve Enerji grubu şirketlerinde Genel Müdürlük yaptı. Son olarak Alman Linde Gaz’da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Murahhas Azası olan Tosyalı, aynı zamanda Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi.



Dünya Gazetesi'nin haberine göre göreve geldiğinde TEGV’in 72 etkinlik noktasının yaklaşık yarısını ziyaret ettiğini anlatan Tosyalı, “Bu ziyaretlerimde ülkemizin daha önce gitme fırsatı bulamadığım il ve ilçelerinde TEGV’in çocuklar için nasıl bir ortam yarattığına bizzat şahit oldum. TEGV’deki birinci yılım dolmadan tüm eğitim birimlerine gitmeyi planlıyorum. Çalışanlarımızın, gönüllülerimizin faaliyetlerini yerinde görmeyi arzu ediyorum” dedi. Bu yılın, üç yıllık Stratejik Planlarının üçüncü ve son yılı olduğunu vurgulayan Tosyalı, “Kısa vadede stratejik plan hedeflerine ulaşmayı ve bir sonraki dönemin hazırlıklarını yapmayı hedefliyorum. Vakıf’ta; kurumsallaşma yolunda önemli hamleler yapılmış. Biz de Vakfımızı daha ileriye taşıyacak projelerimiz için planlama ve uygulama gayreti içinde olacağız” ifadesini kullandı.





“Türkiye'de eğimin ilk üç problemini sıralasanız… Neler söylersiniz?” sorusuna yanıtı bir anekdot ile verdi: “Geçen günlerde Vehbi Koç Vakfı tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen’e eğitim alanındaki katkıları nedeniyle ‘Vehbi Koç Ödülü’ verildi. Tören mekânında duvarları, ‘Eğitim eşittir Adalet; Eğitim eşittir Kalkınma, Eğitim eşittir Gelecek’ ifadeleri kaplıyordu. Bu dikkatimi çekti. Biz de nitelikle eğitime ulaşma güçlüğü çeken çocuklarımıza fırsat eşitliği vererek; teknolojik gelişmelerden uzak kalmadan, çocuklarımızı geleceğe emin adımlarla hazırlayabiliriz diye düşünüyoruz. Bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına devletimize bu çalışmalarda destek olmak görevi düşüyor….”



Teknolojik gelişmelerle birlikte, bir trend olarak ‘eğitimin okul dışına’ çıkışını değerlendiren Sait Tosyalı, “Eğitim, zaten ailede başlayan bir konu. Klasik öğretim ise okulda başlıyordu. Şimdi ise eğitim, teknolojinin verdiği imkânlarla her yerde kolaylıkla erişebileceğimiz bir araca dönüşüyor. Eğitimi, hiçbir zaman sadece okuldan ibaret olarak düşünmemek gerek. Öğrenme, okul çağı öncesinde de sonrasında da devam ediyor; eğitimi okulla sınırlamayıp yaşam boyu öğrenme olarak düşünmemiz gerekir” dedi. Teknolojinin sunduğu imkânların okul dışındaki öğrenmeyi zenginleştirdiğini belirten Tosyalı, “Bu nedenle STK’ların katkıları çok önemli; çünkü okul dışında öğrenme için her kesimden çocuğun olanakları eşit düzeyde değil” ifadesini kullandı.





"Matematiği deneylerle anlatırsak, kaygıları azalıyor, ilgileri artıyor"

TEGV’in Garanti Bankası ile birlikte hayata geçirdiği ‘Matematik Fen Eğlenerek Öğren’ eğitim programı hakkında bilgi veren Sait Tosyalı, “Bu işbirliği çocuklarımızın araştıran, sorgulayan bireyler olarak yetişmesini hedefleyen örnek bir işbirliği. Ölçme değerlendirme rakamlarımızın bize gösterdiği temel bulgu, çocuklar fen ve matematiği eğlenerek ve deneylerle öğrendiklerinde kaygıları azalıyor, ilgileri artıyor, soru sormaktan çekinmiyorlar. Bu tarz çalışmalarla gelecekte nitelikli bilim insanları yetiştirilebileceğine inanıyoruz” dedi.

"Çocuklarımıza sorunsuz bir ülke devretmek istiyosak..."

Türkiye’nin çocuklarına daha aydınlık ve sorunsuz bir ülke devretmesi için, onları geleceğe çok daha eğitimli ve donanımlı hazırlaması gerektiğine işaret eden Sait Tosyalı, “Ülkemizde maalesef sınav odaklı bir sistem var. Bu, çocuklarımızı kısa vadede etkiliyor. TEGV’e gelen çocuklarımızda gözlemlediğimiz en olumlu değişim onlardaki iletişim ve özgüven artışıdır. Özgüveni yüksek bireyler yarına umutla bakar, kendi potansiyelinin farkına varmak konusunda büyük bir adım atar. Bu da uzun vadede daha donanımlı ve bilinçli nesillerin yetişmesi adına doğru bir temel oluşturur” ifadesini kullandı.

Google.org ile iş birliği…

Google.org ile Türkiye’de ilk defa STK düzeyinde bir işbirliği gerçekleştirildiğini belirten Sait Tosyalı, “Bu işbirliği ile 1 milyon çocuğumuza dijital dünyayı öğretmeyi hedefl iyoruz. Proje kapsamında geliştirdiğimiz algodijital.com platformunda çocuklar, eğlenceli bir oyunla algoritmik düşünmeyi ve temel kodlama becerilerini ücretsiz olarak öğrenebilecekler” dedi