Mastroianni, Kaan Müjdeci'nin filminde
İlk filmi Sivas ile birçok ödül kazanan Kaan Müjdeci'ye yeni filmi Iguana Tokyo için iki önemli kuruluştan finansal destek geldi.
Almanya'da kurulan Medienboard 250 bin Euro'luk fonu için Iguana Tokyo'yu seçti.
İkinci destek yine Almanya'dan oldu. 1998'den bu yana hem Alman filmlerine hemde uluslararası yapımlara katkıda bulunan BKM, Müjdeci'nin filmine 330 bin Euro fon ayırdı.
Chiara Masroianni'nin başrolde olduğu filmin çekimlerine sonbaharda başlanacak.
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