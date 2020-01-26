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Keyif
Haber Giriş: 26.01.2020 - 13:15,Son Güncelleme:/

Maske Orkestra’dan “Keyif” veren albüm

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Maske Orkestra’dan “Keyif” veren albüm

Sosyal sorumluluk projelerine destek vermek amacıyla kurulan Maske Orkestra’nın “Keyif” adlı albümü çıktı

Sosyal sorumluluk projelerine destek vermek amacıyla bir grup iş insanı tarafından kurulan Maske Orkestra’nın “Keyif” adlı yeni albümleri müzikseverlerle buluştu. Grup, Türk müzik tarihinde bir ilki gerçekleştirip albümde yer alan 10 şarkıya aynı anda klip çekip yayınladı.

 Konser gelirleriyle tekerlekli sandalye alıyorlar

 Maske Orkestra grubunu fotoğraf sanatçısı ve Maske Matbaa’nın sahibi Şenan Kerçin kurdu. Maske grubu Şenan Kerçin, Hatice Yıldız, Selin Selviler, Tayfun Yılmaz, Eyüp Karaarslan, Özgür Parlak, Alp Tiner, Ergin Demirel, Emre Demirhan, Özkan Kaya ve Semih Ercan’dan oluşuyor. Grubun kurucusu Şenan Kerçin orkestrada klarnet çalıyor. Albümün kayıtları Şenan Kerçin’e ait stüdyoda yapılıp, 10 klip de Şenan Kerçin’e ait tesislerde çekildi. Albüme Keyif adını vermelerinin sebebini müziği keyif almak için yapmaları olduğunu söylüyorlar. Maske Orkestra, üç yıldır çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve kulüplerde konser veriyorlar. Konserlerden elde ettikleri gelirin tamamıyla da ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye alıyorlar.

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